RT в Telegram
Подпишись

Госдеп: США готовят России новое предложение по обмену Гершковича и Уилана

Короткая ссылка
Соединённые Штаты готовят России новое предложение по обмену задержанных в России американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича.
Госдеп: США готовят России новое предложение по обмену Гершковича и Уилана
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.

«Мы пытаемся свести воедино то, что США в состоянии предложить. И мы надеемся, что сможем найти что-то, что интересует и россиян — до такой степени, что они будут готовы вернуть нам Пола Уилана и Эвана Гершковича», — цитирует его ТАСС.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация поддерживает контакты с властями России по возможному обмену заключёнными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить