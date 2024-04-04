Госдеп: США готовят России новое предложение по обмену Гершковича и Уилана
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Об этом сообщил спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.
«Мы пытаемся свести воедино то, что США в состоянии предложить. И мы надеемся, что сможем найти что-то, что интересует и россиян — до такой степени, что они будут готовы вернуть нам Пола Уилана и Эвана Гершковича», — цитирует его ТАСС.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация поддерживает контакты с властями России по возможному обмену заключёнными.