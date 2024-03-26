Суд в Москве продлил арест обвинённому в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу
- AP
Как сообщили в объединённой пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, о продлении ареста журналисту издания The Wall Street Journal ходатайствовали органы предварительного следствия. Меру пресечения Гершковичу продлили до 30 июня 2024 года.
Гершкович попал в руки правоохранителей в марте 2023 года. По данным ФСБ России, журналист по заданию США собирал сведения о деятельности одного из предприятий российского ВПК.
Президент Владимир Путин отмечал, что Гершкович был взят в России «с поличным» при получении секретной информации на конспиративной основе.