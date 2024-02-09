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Путин: Гершкович получал секретную информацию на конспиративной основе

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Журналист газеты The Wall Street Journal гражданин США Эван Гершкович был взят в России «с поличным» при получении секретной информации на конспиративной основе.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте американского тележурналиста.

«Вы знаете, можно как угодно говорить, что такое шпион, что не шпион, но есть определённые вещи, предусмотренные законом. Если человек получает секретную информацию, делает это на конспиративной основе, то это называется шпионаж. Он этим именно и занимался: он получал закрытую, секретную информацию, причём делал это конспиративно», — заявил Путин.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта 2023 года за шпионаж. По данным ФСБ России, журналист по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Позднее Лефортовский районный суд Москвы продлил срок ареста Гершковичу до конца марта.

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