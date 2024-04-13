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Военное крыло «Исламского джихада» заявило о ракетном ударе по Сдероту в Израиле

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Военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад» заявило о ракетном ударе по Сдероту в Израиле.

Об этом информирует РИА Новости.

«Отряды Аль-Кудс: совместно с силами Омара аль-Касема мы нанесли ракетные удары по Сдероту и поселениям, окружающим сектор Газа, в ответ на преступления сионистского врага против нашего народа», — заявили в военном крыле.

Ранее президент США Джо Байден предостерёг Иран от нанесения удара по Израилю.

Также сообщалось, что США направляют на Ближний Восток силы в свете угрозы атаки на Израиль.

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