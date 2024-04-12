Президент США Джо Байден предостерёг Иран от нанесения удара по Израилю.

Об этом пишет РИА Новости.

Байдена спросили, каково его послание к Ирану из-за опасений о готовящемся ударе республики по главному союзнику США на Ближнем Востоке.

«Не делайте этого», — сказал американский президент.

При этом Байден подтвердил, что Вашингтон привержен защите Израиля.

«Мы поддержим Израиль и поможем ему защититься, а Иран не добьётся успеха», — добавил он.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США внесли коррективы в расстановку сил в ближневосточном регионе на фоне угрозы удара Ирана по Израилю.

Иран передал США сообщение, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном силы Соединённых Штатов в регионе будут атакованы.