Иран предупредил США об атаке при вмешательстве в конфликт с Израилем

Иран передал США сообщение, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном силы Соединённых Штатов в регионе будут атакованы.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американские источники.

Как сказано в материале, на этой неделе Тегеран через несколько арабских стран передал администрации президента США Джо Байдена заявление: если США вмешаются в боевые действия между Израилем и Ираном, силы Соединённых Штатов в регионе подвергнутся атаке.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на чиновников в США сообщил, что Иран может ударить по военным объектам Израиля «более чем сотней дронов и десятками ракет» уже 12 апреля.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США внесли коррективы в расстановку сил в ближневосточном регионе на фоне угрозы удара Ирана по Израилю.