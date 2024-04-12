Кирби: США на фоне угрозы по Израилю скорректировали присутствие в регионе
- AP
- © Evan Vucci
«Мы внесли изменения в расстановку сил. Разумеется, я не могу отрицать того факта, что мы проанализировали ситуацию и внесли определённые корректировки», — цитирует его РИА Новости.
Ранее портал Ynet сообщил, что ЦАХАЛ и МОССАД утвердили общий план ответа на случай атаки Ирана.
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ очень быстро ответит «решительными атакующими действиями» любому, кто решится напасть на страну.