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Кирби: США на фоне угрозы по Израилю скорректировали присутствие в регионе

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США внесли коррективы в расстановку сил в ближневосточном регионе на фоне угрозы удара Ирана по Израилю, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
Кирби: США на фоне угрозы по Израилю скорректировали присутствие в регионе
  • AP
  • © Evan Vucci

«Мы внесли изменения в расстановку сил. Разумеется, я не могу отрицать того факта, что мы проанализировали ситуацию и внесли определённые корректировки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее портал Ynet сообщил, что ЦАХАЛ и МОССАД утвердили общий план ответа на случай атаки Ирана.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ очень быстро ответит «решительными атакующими действиями» любому, кто решится напасть на страну.

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