Пентагон: США направляют на Ближний Восток силы в свете угрозы атаки на Израиль

Вашингтон направляет на Ближний Восток дополнительные силы на фоне угрозы атаки на Израиль.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя американского Минобороны.

По его словам, США перебрасывают в регион дополнительные силы, чтобы поддержать усилия по региональному сдерживанию и укрепить безопасность войск Соединённых Штатов.

Как отмечается в материале, его комментарий был опубликован из-за опасений относительно ожидаемого удара Ирана по Израилю в ответ на атаку по иранскому консульству в Дамаске.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США внесли коррективы в расстановку сил в ближневосточном регионе на фоне угрозы удара Ирана по Израилю.

Иран передал США сообщение, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном силы Соединённых Штатов в регионе будут атакованы.