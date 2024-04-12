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Пентагон: США направляют на Ближний Восток силы в свете угрозы атаки на Израиль

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Вашингтон направляет на Ближний Восток дополнительные силы на фоне угрозы атаки на Израиль.
Пентагон: США направляют на Ближний Восток силы в свете угрозы атаки на Израиль
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя американского Минобороны.

По его словам, США перебрасывают в регион дополнительные силы, чтобы поддержать усилия по региональному сдерживанию и укрепить безопасность войск Соединённых Штатов.

Как отмечается в материале, его комментарий был опубликован из-за опасений относительно ожидаемого удара Ирана по Израилю в ответ на атаку по иранскому консульству в Дамаске.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США внесли коррективы в расстановку сил в ближневосточном регионе на фоне угрозы удара Ирана по Израилю.

Иран передал США сообщение, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном силы Соединённых Штатов в регионе будут атакованы.

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