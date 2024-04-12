ЦАХАЛ: около 40 ракет прилетели в Израиль с территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск около 40 ракет со стороны Ливана, часть из них удалось перехватить системами ПВО.

«Зафиксировано около 40 ракет, перелетевших с территории Ливана, некоторые из них были перехвачены, остальные упали в незаселённой местности. О пострадавших не сообщалось», — заявили в ЦАХАЛ.

Накануне Израиль сообщил, что истребители ЦАХАЛ нанесли удар по командующему силами «Радван» ливанского шиитского движения «Хезболла» Али Ахмеду Хассину в Южном Ливане.

Также Израиль заявил об ударе истребителей по главе бюро ХАМАС по ЧС в Газе.