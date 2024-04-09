Израиль заявил об ударе истребителей по главе бюро ХАМАС по ЧС в Газе

Израиль заявил, что истребители ЦАХАЛ нанесли удары по месту положения главы бюро по чрезвычайным ситуациям ХАМАС в центральной части сектора Газа. Авиаудар был нанесён накануне ночью, 8 апреля, сообщила пресс-служба израильской армии.

«Вчера вечером (в понедельник) истребители ЦАХАЛ, направляемые разведкой, нанесли удар и уничтожили террориста Хатема Альрамери, главу бюро по чрезвычайным ситуациям ХАМАС», — говорится в заявлении армии Израиля.

Как утверждают израильские военные, Альрамери причастен к боевым действиям в составе батальона Магази, в том числе к запуску снарядов.

Накануне Израиль сообщил, что истребители ЦАХАЛ нанесли удар по командующему силами «Радван» ливанского шиитского движения «Хезболла» Али Ахмеду Хассину в Южном Ливане.