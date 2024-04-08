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Израиль нанёс удар по командующему силами «Радван» в «Хезболле» в Южном Ливане

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Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по командующему силами «Радван» ливанского шиитского движения «Хезболла» Али Ахмеду Хассину в Южном Ливане.
Израиль нанёс удар по командующему силами «Радван» в «Хезболле» в Южном Ливане
  • AP
  • © Tsafrir Abayov

Об этом армия Израиля информирует в Telegram.

Как сказано в заявлении, истребители ВВС Израиля нанесли удар по Али Ахмеду Хассину, который командовал силами «Радван» в движении «Хезболла».

Уточняется, что он был ответственным за осуществление «терактов против мирных жителей Израиля».

Ранее израильская армия сообщила, что нанесла удары c воздуха по объектам инфраструктуры движения «Хезболла» в районе города Баальбек.

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