RT в Telegram
Подпишись

Армия Израиля нанесла авиаудары по объектам инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане

Короткая ссылка
Израильская армия сообщила, что нанесла удары c воздуха по объектам инфраструктуры ливанского шиитского движения «Хезболла» в районе города Баальбек.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«...истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военному комплексу и ещё трём объектам террористической инфраструктуры, принадлежащей системе ПВО «Хезболлы» в районе Баальбека в Ливане», — говорится в сообщении.

Ранее в «Хезболле» заявили, что сбили израильский БПЛА над Ливаном.

Также стало известно, что потери армии Израиля с начала обострения конфликта достигли 604 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить