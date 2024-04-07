Армия Израиля нанесла авиаудары по объектам инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане

Израильская армия сообщила, что нанесла удары c воздуха по объектам инфраструктуры ливанского шиитского движения «Хезболла» в районе города Баальбек.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«...истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военному комплексу и ещё трём объектам террористической инфраструктуры, принадлежащей системе ПВО «Хезболлы» в районе Баальбека в Ливане», — говорится в сообщении.

Ранее в «Хезболле» заявили, что сбили израильский БПЛА над Ливаном.

Также стало известно, что потери армии Израиля с начала обострения конфликта достигли 604 человек.