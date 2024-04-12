Глава МИД Кассис: Швейцария скоро решит, приглашать ли Россию на саммит по Киеву

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Берн в ближайшее время проанализирует заявления Москвы о конференции по Украине в июне, чтобы принять решение по её приглашению.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, то, что 11 апреля президент России Владимир Путин впервые упомянул о мирной конференции по Украине в Швейцарии, является хорошим знаком.

Ранее официальные лица России, в том числе российский посол в Швейцарии, говорили, что Москва в этом не заинтересована, добавил Кассис.

«Мы проанализируем различные реакции и решим, какие шаги лучше всего предпринять в ближайшие дни», — сказал он.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным заявил, что участники встречи по Украине в Швейцарии без России смогут договориться только об эскалации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что конференция по Украине в Швейцарии — это «путь в никуда».