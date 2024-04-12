Лавров назвал путём в никуда конференцию по Украине в Швейцарии

Конференция по Украине в Швейцарии — это «путь в никуда», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«То, что это путь в никуда, мягко выражаясь, очевидно любому нормальному политическому обозревателю», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД СНГ в Минске.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что участники встречи по Украине в Швейцарии без России смогут договориться только об эскалации.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия не будет принимать участие во встрече по «формуле Зеленского» в Швейцарии.