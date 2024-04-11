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Лукашенко: на встрече в Швейцарии без России можно договориться лишь об эскалации

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Участники встречи по Украине в Швейцарии без России смогут договориться только об эскалации, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

«Если они хотят в Швейцарии — это ж они называют мирной конференцией, — если они хотят без нас там говорить о мире на Украине, Господь с ними», — отметил он.

По словам Лукашенко, позиция Минска заключается в том, что на этой встрече могут договориться только о том, как усилить эскалацию конфликта.

«Какой может быть мирный там процесс без России?» — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко сообщил, что Минск при необходимости может помочь Москве в переговорах с Киевом.

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