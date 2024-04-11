Лукашенко: на встрече в Швейцарии без России можно договориться лишь об эскалации
«Если они хотят в Швейцарии — это ж они называют мирной конференцией, — если они хотят без нас там говорить о мире на Украине, Господь с ними», — отметил он.
По словам Лукашенко, позиция Минска заключается в том, что на этой встрече могут договориться только о том, как усилить эскалацию конфликта.
«Какой может быть мирный там процесс без России?» — сказал белорусский лидер.
Ранее Лукашенко сообщил, что Минск при необходимости может помочь Москве в переговорах с Киевом.