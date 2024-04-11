Лукашенко: если надо, Белоруссия поможет России в переговорах с Украиной

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что Минск при необходимости может помочь Москве в переговорах с Киевом.

Видео, в котором он говорит об этом, журналист Павел Зарубин опубликовал в своём Telegram-канале.

Лукашенко спросили, как разговаривать с Киевом после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Вы с ним (Киевом. — RT) не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо в этот разговор вклиниться и помочь, мы можем вам в этом плане помочь», — отметил он.

По словам президента Белоруссии, необходимо до конца разобраться, так как за Киевом стоят «определённые силы» и с ними надо разговаривать.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бессмысленным «процессом впустую» переговоры по урегулированию ситуации на Украине без участия Москвы.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия не будет принимать участие во встрече по «формуле Зеленского» в Швейцарии.