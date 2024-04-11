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Захарова: Россия не будет принимать участие во встрече по «формуле Зеленского»

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Россия не будет принимать участие во встрече по «формуле Зеленского» в Швейцарии, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Об этом она сообщила в Telegram, отметив, что таким образом пресекает волну спекуляций относительно якобы вариативности участия России в «очередной сходке» по «формуле Зеленского».

«Россия участвовать не будет и не собиралась. Об этом неоднократно заявляли», — написала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бессмысленным «процессом впустую» переговоры по урегулированию ситуации на Украине без участия Москвы.

Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что для установления мира необходимо участие России в мирном процессе.

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