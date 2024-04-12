Небензя: Киев может договориться с Москвой о мире без ущерба государственности

Украина может достичь мира, выполнив требования России, без ущерба для государственности и суверенитета, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

«Если бы Украина хотела мира, она бы давно его добилась. Наши справедливые и обоснованные требования... хорошо известны. Выполнить их Украина может вполне без ущерба для своего суверенитета и государственности», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск при необходимости может помочь Москве в переговорах с Киевом.

Он также отметил, что на встрече в Швейцарии без России можно договориться лишь об эскалации.