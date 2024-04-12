Делегации СНГ выразили солидарность с Россией в связи с терактом в «Крокусе»
- AFP
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Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ в Минске.
«Все наши коллеги подтвердили в ходе своих выступлений солидарность с Россией, с её народом перед лицом угрозы терроризма, в том числе в связи с отвратительным террористическим актом в «Крокус Сити Холле», — отметил Лавров.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что организаторы теракта в «Крокусе» — это официальные лица нацистской Украины.