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Делегации СНГ выразили солидарность с Россией в связи с терактом в «Крокусе»

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Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что все делегации Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ выразили солидарность с Россией в связи с терактом в «Крокусе».
Делегации СНГ выразили солидарность с Россией в связи с терактом в «Крокусе»
  • AFP
  • © NATALIA KOLESNIKOVA

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ в Минске.

«Все наши коллеги подтвердили в ходе своих выступлений солидарность с Россией, с её народом перед лицом угрозы терроризма, в том числе в связи с отвратительным террористическим актом в «Крокус Сити Холле», — отметил Лавров.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что организаторы теракта в «Крокусе» — это официальные лица нацистской Украины.

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