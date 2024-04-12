Песков: заявление Эстонии о «террористической деятельности» РПЦ — не самое умное

Заявление министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса о «террористической деятельности» Московского патриархата нельзя отнести к самым умным. Такую оценку его высказыванию дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Газета Postimees 12 апреля сообщила, что глава МВД Эстонии намерен обратиться к парламенту страны с предложением признать Московский патриархат террористической организацией. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков подчеркнул, что в Кремле не хотели бы думать о такого рода заявлениях.

«В любом случае заявление этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений», — сказал Песков.

Ранее в РПЦ заявили, что обвинения Эстонии в «террористической деятельности» являются театром абсурда.