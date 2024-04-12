RT в Telegram
Подпишись

Песков: заявление Эстонии о «террористической деятельности» РПЦ — не самое умное

Короткая ссылка
Заявление министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса о «террористической деятельности» Московского патриархата нельзя отнести к самым умным. Такую оценку его высказыванию дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: заявление Эстонии о «террористической деятельности» РПЦ — не самое умное
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Газета Postimees 12 апреля сообщила, что глава МВД Эстонии намерен обратиться к парламенту страны с предложением признать Московский патриархат террористической организацией. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков подчеркнул, что в Кремле не хотели бы думать о такого рода заявлениях.

«В любом случае заявление этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений», — сказал Песков.

Ранее в РПЦ заявили, что обвинения Эстонии в «террористической деятельности» являются театром абсурда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить