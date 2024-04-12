РПЦ: обвинения Эстонии в «террористической деятельности» — театр абсурда
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По его словам, такое заявление «возвращает Эстонию в тёмные времена религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм».
«Данное заявление — это просто театр абсурда, в котором эстонские политики играют роли, вероятно, пытаясь вызвать симпатии у хозяина этого учреждения», — написал Легойда в личном Telegram-канале.
Он добавил, что борьба с РПЦ и русской культурой стали каким-то подобием ментального наркотика, который «пытаются скормить эстонскому зрителю, чтобы он забыл о реальных проблемах».
Ранее сообщалось, что в Эстонии хотят признать Московский патриархат террористической организацией.