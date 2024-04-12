РПЦ: обвинения Эстонии в «террористической деятельности» — театр абсурда

Заявление главы Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса о «террористической деятельности», которой якобы занимается Московский патриархат, — театр абсурда. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, такое заявление «возвращает Эстонию в тёмные времена религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм».

«Данное заявление — это просто театр абсурда, в котором эстонские политики играют роли, вероятно, пытаясь вызвать симпатии у хозяина этого учреждения», — написал Легойда в личном Telegram-канале.

Он добавил, что борьба с РПЦ и русской культурой стали каким-то подобием ментального наркотика, который «пытаются скормить эстонскому зрителю, чтобы он забыл о реальных проблемах».

Ранее сообщалось, что в Эстонии хотят признать Московский патриархат террористической организацией.