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В Эстонии хотят признать Московский патриархат террористической организацией

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Московский патриархат могут признать террористической организацией в Эстонии. С соответствующим предложением к рийгикогу, парламенту страны, намерена обратиться глава Министерства внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс.
В Эстонии хотят признать Московский патриархат террористической организацией
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

По словам министра, которые приводит газета Postimees, «с учётом имеющегося контекста» у неё не остаётся другого выбора, кроме как предложить парламенту объявить Московский патриархат террористическим.

Ляэнеметс добавила, что это не повлияет на прихожан и не приведёт к закрытию храмов, однако «связи с Москвой будут разорваны».

В начале февраля глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) заявил, что решение властей вынудило его покинуть республику.

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