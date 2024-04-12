Посла Словении вызвали в МИД России из-за высылки Любляной дипломата
- РИА Новости
Как сообщили ТАСС во внешнеполитическом ведомстве, инцидент с высылкой дипломата произошёл 21 марта.
«Посол Словении вызвана в пятницу в МИД России. Это связано с высылкой сотрудника российского посольства Любляной 21 марта и объявлением ответных мер», — указывается в сообщении.
В начале апреля в МИД России вызвали посла Южной Кореи из-за санкций, которые Сеул ввёл в отношении российских физических и юридических лиц.