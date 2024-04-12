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Посла Словении вызвали в МИД России из-за высылки Любляной дипломата

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Посла Словении в Москве Дарью Бавдаж-Курет вызвали в Министерство иностранных дел России в связи с высылкой сотрудника российского диппредставительства Любляной.
Посла Словении вызвали в МИД России из-за высылки Любляной дипломата
  • РИА Новости

Как сообщили ТАСС во внешнеполитическом ведомстве, инцидент с высылкой дипломата произошёл 21 марта.

«Посол Словении вызвана в пятницу в МИД России. Это связано с высылкой сотрудника российского посольства Любляной 21 марта и объявлением ответных мер», — указывается в сообщении.

В начале апреля в МИД России вызвали посла Южной Кореи из-за санкций, которые Сеул ввёл в отношении российских физических и юридических лиц.

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