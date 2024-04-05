Посла Южной Кореи вызвали в МИД России из-за санкций Сеула

Посла Южной Кореи Ли До Хуна вызвали в МИД России из-за санкций, которые Сеул недавно ввёл в отношении российских физических и юридических лиц.

Корейскому дипломату заявили, что Москва рассматривает санкции Сеула как недружественный шаг, основанный на голословных обвинениях в «незаконном сотрудничестве Москвы с Пхеньяном в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН».

Как подчеркнули в министерстве, это не может не оказать негативного влияния на двусторонние отношения.

«Российская Федерация категорически не приемлет подобных нелегитимных действий в свой адрес», — сообщило Министерство иностранных дел.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркнула, что Москва ответит на санкции Южной Кореи.