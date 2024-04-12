АТОР: Turkish Airlines не дала троим россиянам вылететь из Стамбула в Мексику

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отказала трём российским туристам, направлявшимся в Канкун в Мексике с пересадкой в Турции, в посадке на рейс.

Об этом сообщил гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

По его словам, никаких официальных документов об отказе в посадке пассажирам не выдали.

«Представитель авиакомпании к ним не явился, московское представительство перевозчика также отказалось помочь в ситуации и уклонилось от комментариев», — цитирует гендиректора РИА Новости.

Ранее сообщалось, что география авиарейсов между Россией и Белоруссией будет расширена.

Также в Грузии объяснили, почему не намерены прекращать авиасообщение с Россией.