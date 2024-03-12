В Грузии объяснили, почему не намерены прекращать авиасообщение с Россией
- РИА Новости
«Что касается прекращения полётов, присоединения к санкциям, то мы действуем, исходя из интересов нашей страны… Поэтому мы не будем и не можем делать шаг, который, как мы знаем с самого начала, может нанести вред нашей стране», — сказал Каладзе.
Он пожелал Украине мира и предпочёл не вступать в полемику с украинскими депутатами, пишет РИА Новости.
Требования к Грузии ранее выдвинул глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Он заявил, что для нормализации отношений с Украиной Грузия должна прекратить авиасообщение с Россией. Он также заявил, что Грузия должна освободить бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал такие заявления печальными.