В Грузии объяснили, почему не намерены прекращать авиасообщение с Россией

Грузия не станет запрещать авиасообщение с Россией, потому что власти действуют в интересах республики. Такое заявление сделал генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, комментируя требования Киева, выдвинутые к Тбилиси.

«Что касается прекращения полётов, присоединения к санкциям, то мы действуем, исходя из интересов нашей страны… Поэтому мы не будем и не можем делать шаг, который, как мы знаем с самого начала, может нанести вред нашей стране», — сказал Каладзе.

Он пожелал Украине мира и предпочёл не вступать в полемику с украинскими депутатами, пишет РИА Новости.

Требования к Грузии ранее выдвинул глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Он заявил, что для нормализации отношений с Украиной Грузия должна прекратить авиасообщение с Россией. Он также заявил, что Грузия должна освободить бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал такие заявления печальными.