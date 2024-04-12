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МИД: США «фонтанируют» мертворождёнными идеями для диалога по безопасности с Россией

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Администрация Байдена «фонтанирует» мертворождёнными идеями для диалога по безопасности с Россией, основы и предмета разговора в них нет.

Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

По его словам, американцы передали в СМИ информацию «о попытках Вашингтона втянуть» Россию в разговор по отдельно взятому сюжету о неразмещении ядерного оружия в космосе.

«Однако нет никаких шансов на наше серьёзное отношение к данному «заходу», — отметил Ермаков.

Дипломат подчеркнул, что он был предпринят в контексте абсолютно фейковых американских вбросов о якобы имевших место российских планах в этой сфере.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что делегации России и Соединённых Штатов находятся в контакте — по вопросу неразмещения ядерного оружия в космосе.

Также в посольстве России в Соединённых Штатах сообщили, что Вашингтон и их союзники блокируют разработку документа о предотвращении превращения космоса в арену вооружённого противостояния.

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