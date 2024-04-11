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МИД: Россия и США контактируют по теме неразмещения ядерного оружия в космосе

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Делегации России и Соединённых Штатов находятся в контакте по вопросу неразмещения ядерного оружия в космосе, сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
МИД: Россия и США контактируют по теме неразмещения ядерного оружия в космосе
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, российская и американская делегации на соответствующих международных площадках, и прежде всего в Нью-Йорке, где Вашингтон — администрация США — продвигает тему «обвинений в адрес России», находятся в контакте и обсуждают вопрос неразмещения ядерного оружия в космосе.

При этом с российской стороны исчерпывающие комментарии даны на всех уровнях, добавил Рябков.

Ранее в посольстве России в Соединённых Штатах сообщили, что Вашингтон и их союзники блокируют разработку документа о предотвращении превращения космоса в арену вооружённого противостояния.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент основная потенциальная сфера для диалога между Россией и США — это вопросы, связанные со стратегической безопасностью.

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