Песков: стратегическая безопасность — основная возможная сфера для диалога с США
- РИА Новости
«Основная потенциальная сфера для диалога между Соединёнными Штатами и Россией — это как раз вопросы, связанные со стратегической безопасностью, к коим и относится космическая тема», — сказал он.
Таким образом он ответил на вопрос о том, может ли тема неразмещения оружия в космосе быть одной из сфер сотрудничества России и США.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты в начале следующей недели вынесут на голосование в Совбез ООН резолюцию с призывом не размещать ядерное оружие в космосе.