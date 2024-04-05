Песков: стратегическая безопасность — основная возможная сфера для диалога с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент основная потенциальная сфера для диалога между Россией и Соединёнными Штатами — это вопросы, связанные со стратегической безопасностью.

«Основная потенциальная сфера для диалога между Соединёнными Штатами и Россией — это как раз вопросы, связанные со стратегической безопасностью, к коим и относится космическая тема», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос о том, может ли тема неразмещения оружия в космосе быть одной из сфер сотрудничества России и США.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты в начале следующей недели вынесут на голосование в Совбез ООН резолюцию с призывом не размещать ядерное оружие в космосе.