Кирби: США внесут в СБ резолюцию по ядерному оружию в космосе

Соединённые Штаты в начале следующей недели вынесут на голосование в Совбез резолюцию с призывом не размещать ядерное оружие в космосе.

Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Мы вынесем эту резолюцию на голосование в Нью-Йорке в начале следующей недели», — цитирует его РИА Новости.

Кирби отметил, что Белый дом рассчитывает на поддержку документа со стороны России.

Ранее американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы прямо сейчас, без предварительных условий, начать обсуждение с Россией и Китаем контроля над вооружениями.

До этого президент России Владимир Путин назвал заявления Вашингтона о якобы готовности к переговорам демагогией в преддверии выборов в Соединённых Штатах.