Кирби: США внесут в СБ резолюцию по ядерному оружию в космосе
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- © Evan Vucci
Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Мы вынесем эту резолюцию на голосование в Нью-Йорке в начале следующей недели», — цитирует его РИА Новости.
Кирби отметил, что Белый дом рассчитывает на поддержку документа со стороны России.
Ранее американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы прямо сейчас, без предварительных условий, начать обсуждение с Россией и Китаем контроля над вооружениями.
До этого президент России Владимир Путин назвал заявления Вашингтона о якобы готовности к переговорам демагогией в преддверии выборов в Соединённых Штатах.