RT в Telegram
Подпишись

Постпред: США готовы к дискуссии с Россией и Китаем по контролю над вооружениями

Короткая ссылка
США готовы прямо сейчас, без предварительных условий, начать обсуждение с Россией и Китаем контроля над вооружениями, заявила американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Постпред: США готовы к дискуссии с Россией и Китаем по контролю над вооружениями
  • AP

«США готовы участвовать в двусторонних обсуждениях контроля над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас, без предварительных условий. Всё, что они должны сделать, это сказать «да» и сесть за стол переговоров», — сказала дипломат.

Президент России Владимир Путин затронул тему переговоров с США о стратегической стабильности.

Он назвал заявления Вашингтона о якобы готовности к переговорам демагогией в преддверии выборов в Соединённых Штатах. Глава государства напомнил, что США блокируют предложение России, которое лежит у них на столе уже более 15 лет, — речь идёт о проекте договора о предотвращении размещения оружия в космосе, который российские дипломаты подготовили ещё в 2008 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить