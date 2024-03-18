Постпред: США готовы к дискуссии с Россией и Китаем по контролю над вооружениями

США готовы прямо сейчас, без предварительных условий, начать обсуждение с Россией и Китаем контроля над вооружениями, заявила американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«США готовы участвовать в двусторонних обсуждениях контроля над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас, без предварительных условий. Всё, что они должны сделать, это сказать «да» и сесть за стол переговоров», — сказала дипломат.

Президент России Владимир Путин затронул тему переговоров с США о стратегической стабильности.

Он назвал заявления Вашингтона о якобы готовности к переговорам демагогией в преддверии выборов в Соединённых Штатах. Глава государства напомнил, что США блокируют предложение России, которое лежит у них на столе уже более 15 лет, — речь идёт о проекте договора о предотвращении размещения оружия в космосе, который российские дипломаты подготовили ещё в 2008 году.