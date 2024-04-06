Посольство: США блокируют создание документа о запрете размещения оружия в космосе

США и их союзники блокируют разработку документа о предотвращении превращения космоса в арену вооружённого противостояния.

Об этом сообщили в посольстве России в Соединённых Штатах.

«Именно Вашингтон при поддержке союзников долгие годы блокирует разработку полноценного юридически обязывающего международного документа», — сказано в комментарии.

При этом в дипведомстве отметили, что Россия и КНР долгое время возглавляют глобальные усилия по подготовке мер, предполагающих запрет на размещение оружия в космосе.

Уточняется, что российская сторона рассматривает информационные манипуляции Вашингтона как очередное подтверждение попыток Соединённых Штатов использовать «русофобские лозунги» для оправдания собственных планов по военному освоению космоса.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты в начале следующей недели вынесут на голосование в Совбез резолюцию с призывом не размещать ядерное оружие в космосе.