Ульянов назвал уход главы МАГАТЭ от обозначения виновных в обстрелах ЗАЭС недостатком
«Отметив быструю и жёсткую реакцию генерального директора на происходящее, мы заявили, что очень серьёзным недостатком является то, что Рафаэль Гросси уходит от того, чтобы назвать виновную сторону», — цитирует его ТАСС.
Также Ульянов заявил, что отказ Запада осудить Киев выглядит как поощрение обстрелов ЗАЭС.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия ждёт справедливой оценки обстрелов ЗАЭС со стороны МАГАТЭ в ООН.