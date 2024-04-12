Ульянов назвал уход главы МАГАТЭ от обозначения виновных в обстрелах ЗАЭС недостатком

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал уход главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси от обозначения виновной в обстрелах Запорожской АЭС стороны «серьёзным недостатком».

«Отметив быструю и жёсткую реакцию генерального директора на происходящее, мы заявили, что очень серьёзным недостатком является то, что Рафаэль Гросси уходит от того, чтобы назвать виновную сторону», — цитирует его ТАСС.

Также Ульянов заявил, что отказ Запада осудить Киев выглядит как поощрение обстрелов ЗАЭС.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия ждёт справедливой оценки обстрелов ЗАЭС со стороны МАГАТЭ в ООН.