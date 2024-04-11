Россия указала на молчание ОБСЕ по ударам дронами в Приднестровье
- РИА Новости
«Самую глубокую обеспокоенность вызывают недавние удары дронов-камикадзе по приднестровским военным объектам... К сожалению, никакой реакции, в том числе на упомянутый выше инцидент, со стороны нашей организации не последовало», — цитирует его РИА Новости.
Буякевич от лица российской стороны призвал принять меры по недопущению повторения подобных инцидентов.
Ранее стало известно, что дрон-камикадзе атаковал радиолокационную станцию в Приднестровье.
МИД России назвал провокацией атаку БПЛА на приднестровскую воинскую часть.