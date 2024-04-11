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Россия указала на молчание ОБСЕ по ударам дронами в Приднестровье

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ОБСЕ проигнорировала удары дронами по военным объектам Приднестровья — Москва просит принять меры, заявил зампостпреда России при организации Максим Буякевич.
Россия указала на молчание ОБСЕ по ударам дронами в Приднестровье
  • РИА Новости

«Самую глубокую обеспокоенность вызывают недавние удары дронов-камикадзе по приднестровским военным объектам... К сожалению, никакой реакции, в том числе на упомянутый выше инцидент, со стороны нашей организации не последовало», — цитирует его РИА Новости.

Буякевич от лица российской стороны призвал принять меры по недопущению повторения подобных инцидентов.

Ранее стало известно, что дрон-камикадзе атаковал радиолокационную станцию в Приднестровье.

МИД России назвал провокацией атаку БПЛА на приднестровскую воинскую часть.

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