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МИД России назвал провокацией атаку БПЛА на приднестровскую воинскую часть

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Атака дрона-камикадзе на территорию приднестровской воинской части — провокация, сказано в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.
МИД России назвал провокацией атаку БПЛА на приднестровскую воинскую часть
  • РИА Новости

Она подчеркнула, что российская сторона рассматривает инцидент как очередную провокацию, которая направлена на обострение ситуации вокруг Приднестровья.

«Ожидаем тщательного расследования всех обстоятельств случившегося. Рассчитываем, что те, кто стоит за этой безрассудной акцией, в полной мере осознают её опасные последствия», — добавила Захарова.

Вчера вечером стало известно, что дрон-камикадзе атаковал радиолокационную станцию в Приднестровье.

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