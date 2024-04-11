Президент Финляндии призвал отказаться от воинственной риторики в адрес России

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Западу нужно отказаться от воинственной риторики в адрес России, передаёт Financial Times.

Он выразил беспокойство разговорами о том, что Россия якобы намерена протестировать ст. 5 (положение договора НАТО о том, что нападение на одного члена альянса означает нападение на всех — RT).

«Я думаю, нам следует подготовиться к этому, но я думаю, что это маловероятно. Я призываю все европейские государства стать более финскими», — добавил президент.

По словам Стубба, первостепенное значение имеет поддержка Украины.

Ранее Стубб заявил о полном отсутствии политдиалога с Россией.