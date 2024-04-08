Президент Финляндии Стубб заявил о полном отсутствии политдиалога с Россией
По его словам, прозвучавшим в интервью американскому телеканалу CNN, такой диалог необходим, в том числе для ведения мирных переговоров в украинском конфликте. Однако на текущий момент он отсутствует.
«Буду честным: у нас сейчас нет абсолютно никакого политического диалога с Россией», — сказал он.
Ранее Стубб заявил, что с Россией лучше говорить прямо и не увиливать. Он также отметил, что для возрождения политических отношений между Хельсинки и Москвой необходимо прекращение СВО.