Президент Финляндии Стубб заявил о полном отсутствии политдиалога с Россией

Политический диалог между Финляндией и Россией полностью отсутствует. С заявлением об этом выступил президент республики Александр Стубб.

По его словам, прозвучавшим в интервью американскому телеканалу CNN, такой диалог необходим, в том числе для ведения мирных переговоров в украинском конфликте. Однако на текущий момент он отсутствует.

«Буду честным: у нас сейчас нет абсолютно никакого политического диалога с Россией», — сказал он.

Ранее Стубб заявил, что с Россией лучше говорить прямо и не увиливать. Он также отметил, что для возрождения политических отношений между Хельсинки и Москвой необходимо прекращение СВО.