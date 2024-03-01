Новый президент Финляндии Стубб заявил, что с Россией лучше говорить прямо
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Он отметил, что для возрождения политотношений между странами необходимо прекращение СВО. Президент также заявил, что Финляндия могла бы провести переговоры, если её союзник попросит связаться с Москвой.
«Стоит говорить прямо и не увиливать», — цитирует Стубба ТАСС.
1 марта Александр Стубб вступил в должность президента Финляндии.
Стубб стал 13-м президентом Финляндии.
11 февраля в Минюсте Финляндии сообщили, что Стубб победил на президентских выборах.