Новый президент Финляндии Стубб заявил, что с Россией лучше говорить прямо

С Россией лучше говорить прямо и не увиливать, заявил новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб.

Он отметил, что для возрождения политотношений между странами необходимо прекращение СВО. Президент также заявил, что Финляндия могла бы провести переговоры, если её союзник попросит связаться с Москвой.

«Стоит говорить прямо и не увиливать», — цитирует Стубба ТАСС.

1 марта Александр Стубб вступил в должность президента Финляндии.

Стубб стал 13-м президентом Финляндии.

11 февраля в Минюсте Финляндии сообщили, что Стубб победил на президентских выборах.