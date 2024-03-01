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Новый президент Финляндии Стубб заявил, что с Россией лучше говорить прямо

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С Россией лучше говорить прямо и не увиливать, заявил новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб.
Новый президент Финляндии Стубб заявил, что с Россией лучше говорить прямо
  • Gettyimages.ru

Он отметил, что для возрождения политотношений между странами необходимо прекращение СВО. Президент также заявил, что Финляндия могла бы провести переговоры, если её союзник попросит связаться с Москвой.

«Стоит говорить прямо и не увиливать», — цитирует Стубба ТАСС.

1 марта Александр Стубб вступил в должность президента Финляндии.

Стубб стал 13-м президентом Финляндии.

11 февраля в Минюсте Финляндии сообщили, что Стубб победил на президентских выборах.

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