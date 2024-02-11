В Минюсте Финляндии сообщили, что Стубб победил на президентских выборах
Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов. Об этом сообщили в Минюсте Финляндии после подсчёта 100% бюллетеней.
Стубб получил 51,6% голосов избирателей, бывший глава МИД Финляндии Пекка Хаависто — 48,4%, передаёт РИА Новости.
Ранее Хаависто признал поражение на выборах президента Финляндии.
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