В Минюсте Финляндии сообщили, что Стубб победил на президентских выборах

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов. Об этом сообщили в Минюсте Финляндии после подсчёта 100% бюллетеней.

Стубб получил 51,6% голосов избирателей, бывший глава МИД Финляндии Пекка Хаависто — 48,4%, передаёт РИА Новости. Ранее Хаависто признал поражение на выборах президента Финляндии.