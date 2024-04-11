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Пентагон: у войск США в Европе начнутся проблемы, если средства для Киева не согласуют

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Министр Сухопутных войск США Кристин Вормут заявила, что американские войска, размещённые в Европе, начнут испытывать трудности, если конгресс США не согласует дальнейшее выделение финансирования в поддержку Украины.

Об этом информирует РИА Новости.

«Так что, если этот законопроект не будет одобрен, у нас фактически не останется денег к концу мая для переброски подразделений, которые сейчас находятся в Европе и выполняют миссию по обеспечению безопасности», — сказала Вормут.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его «добрая» дипломатия по выпрашиванию систем ПВО Patriot не сработала и он теперь переходит к жёсткому выпрашиванию этих систем.

Также президент США Джо Байден отметил, что решение конгресса США в вопросе продолжения выделения финансирования для Киева определит исход конфликта на Украине.

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