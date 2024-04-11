Слуцкий назвал США и НАТО соучастниками убийств стариков, женщин и детей
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Слуцкого, коллективный Запад «фактически дезавуирует» заявления Вашингтона и Брюсселя о недопустимости обстрелов ВСУ мирной российской территории.
«США и НАТО не только спонсоры террористической хунты Зеленского, но и прямые соучастники убийств бандеровцами российских стариков, женщин и детей», — отметил он.
Ранее Слуцкий выразил уверенность в завершении СВО победой России в этом году.
Кроме того, он отметил, что Владимир Зеленский боится проводить выборы из-за риска потерять власть.