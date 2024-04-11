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Слуцкий назвал США и НАТО соучастниками убийств стариков, женщин и детей

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Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что США и НАТО являются прямыми соучастниками убийств российских стариков, женщин и детей.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Слуцкого, коллективный Запад «фактически дезавуирует» заявления Вашингтона и Брюсселя о недопустимости обстрелов ВСУ мирной российской территории.

«США и НАТО не только спонсоры террористической хунты Зеленского, но и прямые соучастники убийств бандеровцами российских стариков, женщин и детей», — отметил он.

Ранее Слуцкий выразил уверенность в завершении СВО победой России в этом году.

Кроме того, он отметил, что Владимир Зеленский боится проводить выборы из-за риска потерять власть.

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