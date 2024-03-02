Владимир Зеленский боится проводить выборы на Украине, потому что сразу потеряет власть, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время визита в Луганскую Народную Республику.

«Президентские выборы на Украине проводить боятся. Боятся, что укрофюрер Зеленский потеряет своё место», — сказал политик журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

В России же проводить выборы не только не боятся, но и считают необходимым, подчеркнул Слуцкий.

«Это действительно чрезвычайно важно — быть плечом к плечу, провести, конечно же, президентские выборы. Мы же не боимся ничего», — сказал глава партии.

Офис Владимира Зеленского ранее составил запрос в Конституционный суд Украины для получения разъяснений о легитимности нынешнего главы киевского режима после 20 мая, когда закончится срок действия его полномочий.