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МИД: Киев и Запад цинично эксплуатируют тему спасения украинских детей

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад и Киев продолжают цинично эксплуатировать тему спасения украинских детей.
МИД: Киев и Запад цинично эксплуатируют тему спасения украинских детей
  • РИА Новости

Таким образом она прокомментировала предстоящую 11 апреля встречу международной коалиции по возвращению украинских детей, передаёт РИА Новости.

«Они на весь мир трубят о необходимости спасения украинских детей от несуществующей как бы российской опасности, но при этом тщательно скрывают реальные проблемы, с которыми сталкиваются украинские семьи в Европе», — добавила дипломат.

Захарова подчеркнула, что сотрудники европейских социальных служб буквально воруют украинских детей под разными предлогами, «насильно забирая их у живых и здоровых родителей».

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев не помогает украинским беженцам вернуть изъятых в Европе детей.

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