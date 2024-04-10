МИД: Россия приложит усилия, чтобы мир знал о пособничестве Запада терактам Киева

Москва приложит усилия, чтобы пособничество Запада терактам Украины не осталось незамеченным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, Россия знает, что Запад встал на путь замалчивания преступлений Киева, блокируя появление новостей об этом в пропагандистских СМИ.

Кроме того, Москва фиксирует прямое одобрение преступных действий Украины, в том числе совершаемых в отношении ядерных объектов, добавила Захарова.

«Мы приложим максимум усилий к тому, чтобы такое пособничество преступлениям киевского режима не осталось незамеченным здравомыслящим большинством мирового сообщества», — подчеркнула дипломат.

Как ранее заявили в МИД России, редакции ведущих западных СМИ выполняют указания по закреплению в повестке собственной версии событий вокруг теракта в «Крокус Сити Холле». В частности, они не освещают истинные масштабы трагедии и не упоминают число жертв теракта.