RT в Telegram
Подпишись

МИД: Россия приложит усилия, чтобы мир знал о пособничестве Запада терактам Киева

Короткая ссылка
Москва приложит усилия, чтобы пособничество Запада терактам Украины не осталось незамеченным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД: Россия приложит усилия, чтобы мир знал о пособничестве Запада терактам Киева
  • РИА Новости

По её словам, Россия знает, что Запад встал на путь замалчивания преступлений Киева, блокируя появление новостей об этом в пропагандистских СМИ.

Кроме того, Москва фиксирует прямое одобрение преступных действий Украины, в том числе совершаемых в отношении ядерных объектов, добавила Захарова.

«Мы приложим максимум усилий к тому, чтобы такое пособничество преступлениям киевского режима не осталось незамеченным здравомыслящим большинством мирового сообщества», — подчеркнула дипломат.

Как ранее заявили в МИД России, редакции ведущих западных СМИ выполняют указания по закреплению в повестке собственной версии событий вокруг теракта в «Крокус Сити Холле». В частности, они не освещают истинные масштабы трагедии и не упоминают число жертв теракта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить