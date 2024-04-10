МИД: Россия приложит усилия, чтобы мир знал о пособничестве Запада терактам Киева
- РИА Новости
По её словам, Россия знает, что Запад встал на путь замалчивания преступлений Киева, блокируя появление новостей об этом в пропагандистских СМИ.
Кроме того, Москва фиксирует прямое одобрение преступных действий Украины, в том числе совершаемых в отношении ядерных объектов, добавила Захарова.
«Мы приложим максимум усилий к тому, чтобы такое пособничество преступлениям киевского режима не осталось незамеченным здравомыслящим большинством мирового сообщества», — подчеркнула дипломат.
Как ранее заявили в МИД России, редакции ведущих западных СМИ выполняют указания по закреплению в повестке собственной версии событий вокруг теракта в «Крокус Сити Холле». В частности, они не освещают истинные масштабы трагедии и не упоминают число жертв теракта.