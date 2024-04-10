Байден назвал ошибкой подход Нетаньяху в секторе Газа и осудил Израиль

Президент США Джо Байден в интервью Univision назвал ошибкой подход премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в секторе Газа.

«Я скажу, что считаю его действия ошибкой. Я не согласен с его подходом... Я считаю возмутительным, что эти три или четыре машины (с волонтёрами. — RT), которые не были похожи на конвой (ХАМАС. — RT), были атакованы беспилотниками», — цитирует его CNN.

Американский телеканал подчеркнул, что это самые резкие высказывания со стороны Байдена в адрес израильского политика.

Президент США также призвал Израиль к прекращению огня для обеспечения доступа к продовольствию и медикаментам.

2 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что израильские военные нанесли удар по международным гуманитарным работникам из организации World Central Kitchen в секторе Газа. Среди её сотрудников были граждане Польши, Австралии и Великобритании.

Al Jazeera утверждает, что ЦАХАЛ умышленно бомбил машины колонны World Central Kitchen в Газе, хотя на них были обозначения НКО.

В армии Израиля заявили, что решили уволить офицеров, участвовавших в одобрении удара по сотрудникам НКО World Central Kitchen, которых приняли за членов ХАМАС.