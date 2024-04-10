Байден назвал ошибкой подход Нетаньяху в секторе Газа и осудил Израиль
«Я скажу, что считаю его действия ошибкой. Я не согласен с его подходом... Я считаю возмутительным, что эти три или четыре машины (с волонтёрами. — RT), которые не были похожи на конвой (ХАМАС. — RT), были атакованы беспилотниками», — цитирует его CNN.
Американский телеканал подчеркнул, что это самые резкие высказывания со стороны Байдена в адрес израильского политика.
Президент США также призвал Израиль к прекращению огня для обеспечения доступа к продовольствию и медикаментам.
2 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что израильские военные нанесли удар по международным гуманитарным работникам из организации World Central Kitchen в секторе Газа. Среди её сотрудников были граждане Польши, Австралии и Великобритании.
Al Jazeera утверждает, что ЦАХАЛ умышленно бомбил машины колонны World Central Kitchen в Газе, хотя на них были обозначения НКО.
В армии Израиля заявили, что решили уволить офицеров, участвовавших в одобрении удара по сотрудникам НКО World Central Kitchen, которых приняли за членов ХАМАС.