За убийство волонтёров World Central Kitchen израильских офицеров уволят

В армии Израиля заявили, что приняли решение уволить офицеров, участвовавших в принятии решения об убийстве сотрудников НКО World Central Kitchen, которых приняли за членов ХАМАС.

«Те, кто одобрил удар, были убеждены, что они нацелены на вооруженных боевиков ХАМАС, а не на сотрудников WCK», — говорится в заявлении.

Уточняется, что часть офицеров, непосредственно ответственных за этот удар, будет отстранена от должностей, а часть — получат выговоры.

В армии Израиля также добавили, что удар по гуманитарным машинам является «серьёзной ошибкой» и выразили свои сожаления.

2 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что израильские военные нанесли удар по международным гуманитарным работникам из организации World Central Kitchen в секторе Газа. Среди её сотрудников были граждане Польши, Австралии и Великобритании.

Al Jazeera утверждает, что ЦАХАЛ умышленно бомбил машины колонны World Central Kitchen в Газе, хотя на них были обозначения НКО.