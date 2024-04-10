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США пригласили ФРГ, Францию и Новую Зеландию к космической коалиции

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Глава космического командования США Стивен Уайтинг сообщил, что Вашингтон пригласил ФРГ, Францию и Новую Зеландию к участию в международной коалиции Operation Olympic Defender.

«Мы пригласили ещё три страны — Германию, Францию и Новую Зеландию», — цитирует его РИА Новости.

По словам военного, сотрудничество в рамках объединения подразумевает обмен разведданными, а также совместную работу над безопасностью космической среды для всех.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что возможные планы американской компании SpaceX создать сеть спутников-шпионов для американской разведки приведут к негативным последствиям в сфере безопасности космических операций.

Также посольство России в Вашингтоне сообщало, что США блокируют создание документа о запрете размещения оружия в космосе.

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