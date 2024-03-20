МИД: запуск SpaceX спутников-шпионов для США вызовет негативные последствия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможные планы американской компании SpaceX создать сеть спутников-шпионов для американской разведки приведут к негативным последствиям в сфере безопасности космических операций.

Об этом дипломат сказала в ходе брифинга.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что SpaceX в настоящий момент разрабатывает сеть из сотен спутников-шпионов в рамках засекреченного контракта с разведкой Соединённых Штатов.

Захарова отметила, что подобными действиями западные страны проводят проверку новых механизмов провоцирования внутренних потрясений в странах и смены правительств.

«Если говорить международно-правовым языком, то создаются серьёзные риски для безопасности космических операций, долгосрочной и устойчивой космической деятельности», — подчеркнула она.

Дипломат добавила, что это может привести к негативным последствиям для социально-экономических процессов, зависящих от космических технологий.