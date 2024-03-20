МИД: запуск SpaceX спутников-шпионов для США вызовет негативные последствия
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Об этом дипломат сказала в ходе брифинга.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что SpaceX в настоящий момент разрабатывает сеть из сотен спутников-шпионов в рамках засекреченного контракта с разведкой Соединённых Штатов.
Захарова отметила, что подобными действиями западные страны проводят проверку новых механизмов провоцирования внутренних потрясений в странах и смены правительств.
«Если говорить международно-правовым языком, то создаются серьёзные риски для безопасности космических операций, долгосрочной и устойчивой космической деятельности», — подчеркнула она.
Дипломат добавила, что это может привести к негативным последствиям для социально-экономических процессов, зависящих от космических технологий.