RT в Telegram
Подпишись

МИД: запуск SpaceX спутников-шпионов для США вызовет негативные последствия

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможные планы американской компании SpaceX создать сеть спутников-шпионов для американской разведки приведут к негативным последствиям в сфере безопасности космических операций.
МИД: запуск SpaceX спутников-шпионов для США вызовет негативные последствия
  • Gettyimages.ru

Об этом дипломат сказала в ходе брифинга.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что SpaceX в настоящий момент разрабатывает сеть из сотен спутников-шпионов в рамках засекреченного контракта с разведкой Соединённых Штатов.

Захарова отметила, что подобными действиями западные страны проводят проверку новых механизмов провоцирования внутренних потрясений в странах и смены правительств. 

«Если говорить международно-правовым языком, то создаются серьёзные риски для безопасности космических операций, долгосрочной и устойчивой космической деятельности», — подчеркнула она.

Дипломат добавила, что это может привести к негативным последствиям для социально-экономических процессов, зависящих от космических технологий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить