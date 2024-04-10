Антонов заявил, что угрозы США могут указывать на безрассудные расчёты

Угрозы со стороны США могут говорить о безрассудных расчётах, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на просьбу прокомментировать угрозы Запада в адрес нефтегазовой отрасли России, включая проект «Арктик СПГ — 2».

«Американские угрозы могут указывать и на куда более безрассудные расчёты. Достаточно вспомнить, как после неоднократных обещаний покончить с «Северными потоками» российские подводные трубопроводы оказались взорваны в ходе теракта», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что западные столицы разными способами стараются затянуть расследование.

«Видимо, есть что скрывать», — добавил Антонов.

По словам посла, администрация Соединённых Штатов давно вынашивает планы покончить с российским экспортом энергетических ресурсов, в том числе природного газа.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США постоянно используют нефть в качестве оружия.