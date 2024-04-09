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Юрист Соловьёв назвал финансирование терроризма тяжким преступлением

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Анастасия Румянцева
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что СК России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма после того, как депутаты попросили проверить факты причастности высших должностных лиц США и НАТО к терактам.
Юрист Соловьёв назвал финансирование терроризма тяжким преступлением
  • Gettyimages.ru

Специалист отметил, что финансирование терроризма — тяжкое преступление, которое однозначно негативно оценивается во всём мире.

«Именно поэтому, опасаясь репутационных потерь, государства, спонсирующие осуществление терактов, так тщательно это скрывают. «Северные потоки», «Крокус», убийства российских патриотов, попытки прорыва на нашу территорию, атаки на Белгородскую и Курскую области — далеко не полный перечень преступлений, совершённых с использованием иностранных денег и развединформации. Конечно, американцам было выгодно пойти по самому простому пути, поэтому и использовали то, что под рукой», — считает Соловьёв.

Юрист назвал компанию Burisma Holdings «нефтяной прокладкой, используемой для выкачивания ресурсов из Украины и спонсирования террористической деятельности киевского режима».

«С процессуальной точки зрения, возбуждённое условное дело значительно расширяет процессуальные и оперативные возможности для установления всех фактов преступной деятельности, а также лиц, к ней причастных. Вплоть до объявления их в розыск», — заключил собеседник RT.

Ранее Следственный комитет установил, что деньги, поступавшие через нефтегазовую компанию Burisma Holdings, которая работает на Украине, на протяжении последних лет использовались для финансирования терактов в России и за её пределами. 

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